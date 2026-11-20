Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Astronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Astronics-Aktie 12,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,740 Astronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (58,33 USD), wäre die Investition nun 4 592,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 359,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Astronics einen Börsenwert von 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at