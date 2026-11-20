Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Profitable Astronics-Investition?
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Astronics-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Astronics-Aktie 12,70 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,740 Astronics-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (58,33 USD), wäre die Investition nun 4 592,91 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 359,29 Prozent.
Zuletzt verbuchte Astronics einen Börsenwert von 2,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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