Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Astronics-Anlage im Blick
|
11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Astronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,46 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Astronics-Aktie investierten, hätten nun 2,472 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 181,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,64 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Astronics betrug jüngst 3,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astronics Corp.
Analysen zu Astronics Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Astronics Corp.
|63,50
|1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.