NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Astronics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Astronics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 40,46 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Astronics-Aktie investierten, hätten nun 2,472 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.09.2026 181,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81,64 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Astronics betrug jüngst 3,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at