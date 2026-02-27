Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
27.02.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,94 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 501,505 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (80,20 USD), wäre die Investition nun 40 220,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 302,21 Prozent vermehrt.
Astronics war somit zuletzt am Markt 2,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
