Astronics Aktie

Astronics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867880 / ISIN: US0464331083

Frühe Anlage 27.02.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Astronics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Astronics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19,94 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 501,505 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (80,20 USD), wäre die Investition nun 40 220,66 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 302,21 Prozent vermehrt.

Astronics war somit zuletzt am Markt 2,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

