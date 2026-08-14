Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Frühe Investition
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14.08.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Astronics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Astronics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Astronics-Papier bei 32,88 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 304,136 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Astronics-Anteile wären am 13.08.2026 28 166,06 USD wert, da der Schlussstand 92,61 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 181,66 Prozent vermehrt.
Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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