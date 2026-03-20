Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Performance im Blick
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Astronics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Astronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 350,708 Astronics-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.03.2026 23 988,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 68,40 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 23 988,40 USD, was einer positiven Performance von 139,88 Prozent entspricht.
Alle Astronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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