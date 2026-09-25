Astronics Aktie
WKN: 867880 / ISIN: US0464331083
|Frühe Anlage
|
25.09.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Astronics-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das Astronics-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 14,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 708,717 Astronics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 69,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49 007,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 390,08 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Astronics zuletzt 2,98 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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