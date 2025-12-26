NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Astronics von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Astronics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Astronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Astronics-Anteile bei 29,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,340 Astronics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 55,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 184,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84,59 Prozent erhöht.

Astronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at