NASDAQ Composite Index-Titel Astronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Astronics-Investment eingefahren

Vor Jahren Astronics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Astronics-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Astronics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20,67 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Astronics-Aktie investiert hat, hat nun 483,895 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 202,02 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 17,98 Prozent verkleinert.

Astronics wurde am Markt mit 559,65 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at