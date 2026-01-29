Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Rentable Autodesk-Anlage?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die Autodesk-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46,82 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,136 Autodesk-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 573,11 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 28.01.2026 auf 268,33 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 473,11 Prozent.
Am Markt war Autodesk jüngst 56,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!



