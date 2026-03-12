Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lohnende Autodesk-Investition?
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12.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Autodesk von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Autodesk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 194,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,515 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 251,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129,80 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,80 Prozent.
Der Marktwert von Autodesk betrug jüngst 53,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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