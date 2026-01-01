NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Autodesk-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Autodesk-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 60,93 USD. Bei einem Autodesk-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164,123 Autodesk-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 31.12.2025 auf 296,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48 581,98 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 385,82 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 63,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at