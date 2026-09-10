NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Autodesk von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Autodesk-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Autodesk-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 66,84 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, hätte er nun 149,611 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.09.2026 30 912,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 206,62 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 30 912,63 USD, was einer positiven Performance von 209,13 Prozent entspricht.

Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 44,25 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at