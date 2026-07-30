Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Profitable Autodesk-Investition?
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Autodesk-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Autodesk-Anteile bei 209,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Autodesk-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 47,667 Autodesk-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 29.07.2026 11 690,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 245,25 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 16,90 Prozent.
Der Marktwert von Autodesk betrug jüngst 50,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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