NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Autodesk-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Autodesk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 57,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,725 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,43 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 15.07.2026 auf 208,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 260,43 Prozent angewachsen.

Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at