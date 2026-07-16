Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lukrative Autodesk-Investition?
|
16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Autodesk-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 57,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,725 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,43 USD, da sich der Wert einer Autodesk-Aktie am 15.07.2026 auf 208,98 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 260,43 Prozent angewachsen.
Autodesk markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
16.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Autodesk-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
09.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autodesk-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
18.06.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Autodesk-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)