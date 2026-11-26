Vor Jahren in Autodesk eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Autodesk-Anteile an diesem Tag bei 254,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,934 Autodesk-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 970,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 246,79 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,91 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Autodesk belief sich jüngst auf 53,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at