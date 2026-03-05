Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Hochrechnung
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Autodesk-Aktie bei 267,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Autodesk-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,420 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 9 650,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 257,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,50 Prozent verringert.
Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 53,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Autodesk Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|227,00
|-0,02%
