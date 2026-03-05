Autodesk Aktie

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

Hochrechnung 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Autodesk-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Autodesk-Aktie bei 267,24 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Autodesk-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 37,420 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 9 650,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 257,89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,50 Prozent verringert.

Der Autodesk-Wert an der Börse wurde auf 53,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

