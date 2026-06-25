Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Autodesk-Anlage unter der Lupe
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autodesk-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Autodesk-Papier an diesem Tag 302,37 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,331 Autodesk-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (192,61 USD), wäre die Investition nun 63,70 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 36,30 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für Autodesk eine Börsenbewertung in Höhe von 39,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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