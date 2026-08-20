Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Frühe Anlage
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autodesk-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde das Autodesk-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 288,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,646 Autodesk-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 706,30 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Papiers am 19.08.2026 auf 251,29 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 12,94 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 52,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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