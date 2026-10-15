Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Investmentbeispiel
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15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Autodesk von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Autodesk-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Autodesk-Anteile betrug an diesem Tag 305,08 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,278 Autodesk-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 757,64 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 14.10.2026 auf 231,14 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 24,24 Prozent verringert.
Der Marktwert von Autodesk betrug jüngst 48,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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