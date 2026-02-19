Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Rentable Autodesk-Investition?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 305,40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,327 Autodesk-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 229,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,23 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 24,77 Prozent eingebüßt.
Autodesk war somit zuletzt am Markt 47,56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Autodesk Inc.
|194,14
|-0,16%