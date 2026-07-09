Autodesk Aktie

Autodesk für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869964 / ISIN: US0527691069

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Autodesk-Performance 09.07.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Autodesk von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Autodesk-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 295,38 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,855 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 975,42 USD, da sich der Wert eines Autodesk-Anteils am 08.07.2026 auf 206,04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 30,25 Prozent verringert.

Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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