Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Lohnende Autodesk-Investition?
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03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Autodesk-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 288,75 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Autodesk-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,463 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 241,73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 837,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 16,28 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Autodesk betrug jüngst 51,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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