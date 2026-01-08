Autodesk Aktie
WKN: 869964 / ISIN: US0527691069
|Rentable Autodesk-Anlage?
|
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel wäre eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr heute wert
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Autodesk-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 296,37 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,337 Autodesk-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (293,79 USD), wäre die Investition nun 99,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,87 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Autodesk belief sich jüngst auf 62,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
