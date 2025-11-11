NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AXT gewesen.

Vor 10 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AXT-Aktie bei 2,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AXT-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,290 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 451,95 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 10.11.2025 auf 10,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 351,95 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 437,85 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at