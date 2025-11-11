AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|AXT-Anlage
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die AXT-Aktie bei 2,31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das AXT-Papier investiert hätte, hätte er nun 43,290 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 451,95 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 10.11.2025 auf 10,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 351,95 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 437,85 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.mehr Nachrichten
|
11.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag fester (finanzen.at)
|
10.11.25
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25