AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Profitable AXT-Investition?
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15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 15.09.2016 wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 225,225 AXT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 851,35 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 14.09.2026 auf 57,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 185,14 Prozent gesteigert.
AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,25 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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