NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.09.2016 wurde die AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 225,225 AXT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 851,35 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 14.09.2026 auf 57,06 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 185,14 Prozent gesteigert.

AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,25 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at