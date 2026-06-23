AXT Aktie

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WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Profitable AXT-Investition? 23.06.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen AXT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 23.06.2016 wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AXT-Anteile an diesem Tag bei 3,38 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 295,858 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 92,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 349,11 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 2 634,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AXT belief sich zuletzt auf 5,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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