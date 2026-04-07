AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Performance im Blick 07.04.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen AXT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das AXT-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der AXT-Aktie betrug an diesem Tag 1,35 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AXT-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7 407,407 AXT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 41,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 311 037,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3 010,37 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für AXT eine Börsenbewertung in Höhe von 2,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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