NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AXT-Papier bei 3,41 USD. Bei einem AXT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 932,551 AXT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143 196,48 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 20.07.2026 auf 48,83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 331,96 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AXT eine Marktkapitalisierung von 3,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at