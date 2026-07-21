AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Rentable AXT-Investition?
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21.07.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AXT-Papier bei 3,41 USD. Bei einem AXT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 932,551 AXT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 143 196,48 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 20.07.2026 auf 48,83 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1 331,96 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete AXT eine Marktkapitalisierung von 3,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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