AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|Langfristige Investition
|
17.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 204,918 AXT-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 24,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 967,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 396,72 Prozent angezogen.
AXT wurde am Markt mit 1,34 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AXT Inc.
|
17.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
11.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
11.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite nachmittags leichter (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittwochmittag zurück (finanzen.at)
|
11.02.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
10.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.02.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags schwächer (finanzen.at)