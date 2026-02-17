AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AXT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 204,918 AXT-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 24,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 967,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 396,72 Prozent angezogen.

AXT wurde am Markt mit 1,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AXT Inc.

mehr Nachrichten