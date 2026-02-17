NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in AXT-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,88 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 204,918 AXT-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 24,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 967,21 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 396,72 Prozent angezogen.

AXT wurde am Markt mit 1,34 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at