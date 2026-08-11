AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|AXT-Investition
|
11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.08.2021 wurden AXT-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen AXT-Anteile an diesem Tag bei 10,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 975,610 Anteilen. Die gehaltenen AXT-Papiere wären am 10.08.2026 72 009,76 USD wert, da der Schlussstand 73,81 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 620,10 Prozent.
AXT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,80 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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