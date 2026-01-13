NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des AXT-Papiers betrug an diesem Tag 2,01 USD. Bei einem AXT-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4 975,124 AXT-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.01.2026 auf 22,24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110 646,77 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 110 646,77 USD entspricht einer Performance von +1 006,47 Prozent.

Am Markt war AXT jüngst 1,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at