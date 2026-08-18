AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
|AXT-Investition im Blick
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,86 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 25,907 AXT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 486,27 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 17.08.2026 auf 95,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2 386,27 Prozent vermehrt.
Insgesamt war AXT zuletzt 5,36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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