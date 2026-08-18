NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXT-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AXT-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit AXT-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,86 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 25,907 AXT-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 486,27 USD, da sich der Wert einer AXT-Aktie am 17.08.2026 auf 95,97 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2 386,27 Prozent vermehrt.

Insgesamt war AXT zuletzt 5,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at