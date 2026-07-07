AXT Aktie

AXT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036

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Investmentbeispiel 07.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXT von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem AXT-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,90 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 34,483 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 06.07.2026 2 190,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63,52 USD belief. Mit einer Performance von +2 090,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 3,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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