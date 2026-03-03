NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 10 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der AXT-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,462 AXT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 781,54 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 02.03.2026 auf 46,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 681,54 Prozent gesteigert.

AXT war somit zuletzt am Markt 2,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

