03.03.2026 16:05:13
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXT-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der AXT-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,462 AXT-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 781,54 USD, da sich der Wert eines AXT-Papiers am 02.03.2026 auf 46,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 681,54 Prozent gesteigert.
AXT war somit zuletzt am Markt 2,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
