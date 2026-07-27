Baidu.com Aktie

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WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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Rentable Baiducom-Investition? 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baiducom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Baiducom-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Baiducom-Papier letztlich bei 90,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,013 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.07.2026 auf 105,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 160,13 USD wert. Mit einer Performance von +16,01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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