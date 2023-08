NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Baiducom gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Baiducom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 216,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,463 Baiducom-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Aktien wären am 11.08.2023 63,79 USD wert, da der Schlussstand 137,91 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 36,21 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at