NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren gekostet

Am 14.09.2016 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 182,18 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,891 Baiducom-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 91,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 017,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,83 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at