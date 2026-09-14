Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Profitabler Baiducom-Einstieg?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren gekostet
Am 14.09.2016 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 182,18 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 54,891 Baiducom-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 91,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 017,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,83 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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