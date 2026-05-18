Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Performance
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren gekostet
Das Baiducom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Baiducom-Aktie an diesem Tag 188,88 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,529 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 135,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,65 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 28,35 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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