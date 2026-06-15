NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Baiducom-Investment gewesen.

Das Baiducom-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 186,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Baiducom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,368 Baiducom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 12.06.2026 621,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 115,77 USD belief. Damit wäre die Investition um 37,86 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at