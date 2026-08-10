Baidu.com Aktie

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WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

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Rentabler Baiducom-Einstieg? 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Baiducom-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Baiducom-Anteile bei 165,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,604 Baiducom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,27 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 07.08.2026 auf 109,71 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,73 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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