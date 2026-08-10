Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Rentabler Baiducom-Einstieg?
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baiducom-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Baiducom-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Baiducom-Anteile bei 165,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,604 Baiducom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66,27 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 07.08.2026 auf 109,71 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,73 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|94,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.