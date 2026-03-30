Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Investmentbeispiel
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30.03.2026 16:05:03
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 189,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,662 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 108,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 693,82 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 43,06 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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