NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 189,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 52,662 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 108,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 693,82 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 43,06 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at