NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baiducom von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Baiducom-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Baiducom-Anteile betrug an diesem Tag 160,65 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Baiducom-Aktie investiert hat, hat nun 0,622 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,75 USD, da sich der Wert einer Baiducom-Aktie am 17.07.2026 auf 107,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,25 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at