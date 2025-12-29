Baidu.com Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baiducom-Anteile betrug an diesem Tag 195,07 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,264 Baiducom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.12.2025 auf 124,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 397,70 USD wert. Damit wäre die Investition um 36,02 Prozent gesunken.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
