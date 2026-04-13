NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Baiducom-Papier bei 132,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,534 Baiducom-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.04.2026 auf 108,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 816,77 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,32 Prozent gesunken.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at