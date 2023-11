NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren bedeutet

Baiducom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Baiducom-Anteile an diesem Tag bei 192,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,520 Baiducom-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,98 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 03.11.2023 auf 109,66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 43,02 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at