Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Baiducom-Investition im Blick
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Baiducom-Aktie bei 261,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 3,823 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 436,86 USD, da sich der Wert einer Baiducom-Aktie am 20.03.2026 auf 114,26 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 436,86 USD entspricht einer negativen Performance von 56,31 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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