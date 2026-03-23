NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Baiducom-Aktie bei 261,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 3,823 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 436,86 USD, da sich der Wert einer Baiducom-Aktie am 20.03.2026 auf 114,26 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 436,86 USD entspricht einer negativen Performance von 56,31 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at