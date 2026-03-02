Baidu.com Aktie

WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085

Lukrativer Baiducom-Einstieg? 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Baiducom-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Baiducom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 176,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,652 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 124,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 703,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 29,67 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

