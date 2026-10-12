Baidu.com Aktie
WKN: A0F5DE / ISIN: US0567521085
|Performance im Blick
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Baiducom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 175,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,570 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 85,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,35 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Baidu.com Inc.
Analysen zu Baidu.com Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Baidu.com Inc.
|74,50
|-2,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.