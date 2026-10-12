NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Baiducom-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 175,41 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Baiducom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,570 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 85,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,35 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at