NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das Baiducom-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 135,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, befänden sich nun 0,739 Baiducom-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 66,44 USD, da sich der Wert eines Baiducom-Anteils am 18.09.2026 auf 89,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33,56 Prozent eingebüßt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at