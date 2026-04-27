NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baiducom von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Baiducom-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Baiducom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Baiducom-Papier bei 187,95 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Baiducom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,532 Baiducom-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.04.2026 68,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 128,71 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 68,48 USD, was einer negativen Performance von 31,52 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at